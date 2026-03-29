Entre empates y goleadas, así se vivió parte de la jornada 15

La jornada 15 de la Primera División dejó emociones en distintos escenarios, los equipos cada vez más se preparan para las ultimas instancias del torneo.

En uno de los apetitoso de la jornada Alianza Fútbol Club y Club Deportivo Platense realizaron un gran partido tras empatar 3-3 en el estadio Jorge El Mágico González, en un duelo lleno de goles y de grandes jugadas por ambos equipos, Gustavo Moura y Carlos Bogota fueron las estrellas del encuentro, tras anotar un doblete respectivamente.

Por su parte, Isidro Metapán igualó 2-2 ante Zacatecoluca, en un encuentro donde ambos equipos sumaron un punto en Sonsonate.

En contraste, Luis Ángel Firpo fue contundente y se impuso 3-0 frente a Inter FA, en el estadio Las Delicias, Santa Tecla, se convirtió en uno de los resultados más sólidos de la jornada.