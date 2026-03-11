Avanza pavimentación de carretera hacia cantón Los Toles en Ahuachapán

Autoridades del Gobierno supervisaron este martes los trabajos de pavimentación de la calle que conduce al cantón Los Toles, en el distrito de Ahuachapán, un proyecto que busca mejorar la conectividad y las condiciones de movilidad para miles de habitantes de la zona occidental del país.

La inspección fue realizada por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, junto con el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, quienes verificaron el progreso de las obras que se desarrollan en el cantón Los Toles, en Ahuachapán.

El proyecto contempla la intervención de más de 12 kilómetros de carretera y beneficiará directamente a más de 4,000 familias que residen en comunidades cercanas, facilitando el acceso a servicios, comercio y transporte.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, hasta la fecha ya se han pavimentado aproximadamente 1.2 kilómetros de la vía, como parte de una obra integral que también incluye la construcción de drenajes y muros de mampostería para garantizar la durabilidad de la carretera.

Las autoridades informaron que actualmente los trabajos registran un avance cercano al 40 %. Además, señalaron que el proyecto contempla ampliar significativamente la vía, ya que anteriormente existía un camino de apenas 4.5 metros de ancho.

Con la intervención, la carretera tendrá aproximadamente 10 metros de ancho, lo que permitirá una circulación más segura y fluida para todo tipo de vehículos, mejorando las condiciones de tránsito para los habitantes y productores de la zona.

Según las autoridades, este tipo de proyectos busca fortalecer la conectividad en áreas rurales y contribuir al desarrollo económico de las comunidades del occidente del país.