Selecta Sub-17 se prepara para su viaje al premundial en Costa Rica

La Selecta sub-17 femenina con una mentalidad de hierro se prepara para emprender su viaje hacia Costa Rica para disputar el premundial de su categoría

La Selección Sub-17 femenina, dirigida por Debbie Gómez, está a las puertas de iniciar un nuevo reto en las eliminatorias de CONCACAF cuando dispute el Premundial de la categoría. El torneo se llevará a cabo en la sede de la Federación Costarricense de Fútbol, ubicada en San Rafael de Alajuela, Costa Rica, y se disputará del 17 al 22 de marzo de 2026.

La selección viajará el domingo 15 de marzo a Costa Rica para iniciar su participación en el certamen, debutando el 17 de marzo ante República Dominicana en la cancha número 1 de la Federación Costarricense a las 3:00 p.m. (hora de El Salvador). Posteriormente, el 19 de marzo, El Salvador enfrentará a Nicaragua a las 10:00 a.m., nuevamente en la cancha número 1, y cerrará la fase de grupos el 22 de marzo ante Canadá a las 12:00 m.d.

El torneo contará con la participación de 12 de las mejores selecciones Sub-17 femeninas de la región, distribuidas en tres grupos de cuatro equipos.El Grupo A está conformado por Canadá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua; el Grupo B por Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y Bermudas; y el Grupo C por México, Costa Rica, Panamá y Jamaica.

El formato de competencia establece que los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar obtendrán su clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

La selección salvadoreña aseguró su presencia en esta ronda final tras una destacada actuación en la primera ronda del clasificatorio, donde se proclamó ganadora del Grupo F con paso perfecto, logrando victorias ante Barbados (6-0), Curazao (2-0) y Trinidad y Tobago (7-0), resultados que le permitieron avanzar de manera invicta a esta fase decisiva del Premundial de CONCACAF.

La selección completó un mes de trabajo tras su participación en el Clasificatorio, realizando dobles sesiones de entrenamiento como parte de su preparación para afrontar el Premundial de CONCACAF.

NÓMINA OFICIAL

PORTERAS

Jessica Hazel Silva González — 15.05.2009 — Alianza Women FC (SLV)

Kimberly Gabriela Elías Tamacas — 21.03.2010 — Alianza Women FC (SLV)

Erikka Janae Claros Barber — 27.10.2010

DEFENSAS

Eva Chicas Villegas — 05.01.2009 — FRAM SC (USA)

Kayleigh Alexandra Maldonado Tamez — 02.01.2009 — —

Melanie Nicole Menjívar Rodríguez — 08.10.2010 — Alianza Women FC (SLV)

Zoe Murakami Castro Valencia — 10.08.2009 — SoCal Blues FC (USA)

Jade Jasmine Díaz Fuentes — 05.05.2009 — Rockford Raptors FC (USA)

Jade Samantha Delcollo Gómez — 04.05.2009 — Penn Fusion Soccer Academy (USA)

Emma Gabrielle Torres Ortiz — 20.10.2009 — Bethesda ECNL (USA)

Rosa Elvira Luarca Álvarez — 23.09.2010

VOLANTES

Shirley Yalitza Rivera Álvarez — 22.03.2010 — MatchFit FC (USA)

Cristina Anabel Quintanilla Morales — 01.05.2009 — Legends FC (USA)

Angie Valentina Alvarenga Menjívar — 04.02.2010 — Inter F.A. (SLV)

Kaylen Sophia Álvarez Bustamante — 22.02.2009 — HTX Soccer (USA)

Jacqueline Quintanilla Santibáñez — 18.06.2009 — Albion Hurricanes FC (USA)

Maya Lucia Buerger Rojas — 20.11.2009 — United Futbol Academy (USA)

DELANTERAS

Ariana Brielle Jones Guzmán — 14.07.2010 — Springfield South County Youth (USA)

Georgina Marie Herrera Palacios — 28.01.2010 — IMG Academy (USA)

Kylie Korina Guardado Gutiérrez — 01.08.2010 — NC Fusion (USA)

Abigail Loren Salgado Won — 27.01.2009 — International Soccer Club (USA)