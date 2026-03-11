Roberto Nóchez inicia con éxito su gira “La vida = Un viaje” con una innovadora experiencia multisensorial en San Salvador

El pasado sábado 7 de marzo, en la capital salvadoreña fueron testigos del nacimiento de una propuesta artística sin precedentes. El cantautor Roberto Nóchez dio inicio oficial a su gira nacional e internacional titulada “La vida = Un viaje”, transformando el concepto tradicional de un concierto en una experiencia envolvente que fusionó la música de autor con la cultura del café.

El evento de apertura, celebrado en un ambiente íntimo, marcó el tono de lo que será esta gira: un recorrido por las emociones, los paisajes y las historias que componen la esencia humana. La velada no solo deleitó los oídos de los asistentes con el repertorio del artista, sino que activó todos sus sentidos a través de una colaboración directa con Café del Tío, la marca oficial de esta travesía musical.

Mientras el público se sumergía en las melodías, el aroma y el sabor de una selección especial de café empacado de Café del Tío acompañaban cada nota, creando una atmósfera donde el arte y la tradición cafetalera se volvieron uno solo. Esta sinergia busca elevar la experiencia del espectador, permitiéndole «degustar» la música mientras reflexiona sobre el viaje de la vida.

«Este proyecto no es solo una serie de presentaciones, es una invitación a detenerse y disfrutar del camino. La música y el café comparten esa capacidad de conectarnos con el presente», afirmó Nóchez durante el evento

La gira “La vida = Un viaje” continuará recorriendo diversos escenarios, llevando este formato multisensorial a nuevos públicos que buscan una conexión más profunda y orgánica con la música independiente.