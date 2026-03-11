Irán podría retirarse del Mundial 2026 según ministro de deportes

El ministro de deportes de Irán aseguró que la selección nacional podría no participar en el Mundial 2026, debido a la situación política y militar que vive el país tras los recientes ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

“Después de que el Gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, declaró el funcionario a la televisión estatal iraní, refiriéndose a los ataques del 28 de febrero, en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

El ministro agregó que la nación ha sufrido graves consecuencias por los conflictos recientes.

“Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, afirmó.

Polémica con la selección femenina

Las declaraciones se conocieron mientras la selección femenina de Irán se encontraba en Malasia regresando a su país. Sin embargo, seis jugadoras decidieron quedarse en Australia y solicitar asilo, luego de una polémica generada por no cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, en medio de la guerra que vive el país.

FIFA y EE. UU. garantizan su participación

Horas antes de estas declaraciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre los preparativos del torneo.

Infantino explicó que durante la conversación Trump aseguró que Irán será bienvenido a competir en el campeonato.

Posibles sanciones si Irán se retira

El reglamento del Mundial establece sanciones si una selección clasificada decide retirarse:

Más de 30 días antes del torneo: multa mínima de 250,000 francos suizos (unos 323,700 dólares ).

multa mínima de (unos ). Menos de 30 días antes: multa mínima de 500,000 francos suizos (unos 647,700 dólares).

Además, la federación iraní tendría que devolver el dinero recibido de la FIFA para preparación del torneo, que incluye:

1.5 millones de dólares para preparación.

para preparación. 10.5 millones de dólares por participar en el Mundial.

También podría enfrentar sanciones deportivas, como la exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA.