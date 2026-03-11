Paratletas salvadoreños continúan su participación en Milano-Cortina 2026

El Instituto Nacional de los Deportes (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador) informó que los paratletas salvadoreños David Chávez y Jonathan Arias continúan compitiendo en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Ambos atletas participaron esta madrugada, a las 3:10 a.m., en la prueba de 10 kilómetros de paraesquí de fondo.

David Chávez se ubicó en la posición 27, registrando un tiempo de 30:56.1 en la competencia.

Por su parte, Jonathan Arias finalizó en la posición 30, con un tiempo de 33:36.2.

Chávez volverá a competir el domingo 15 de marzo a las 2:15 a.m., cuando participe en la prueba de 20 kilómetros.

Mientras tanto, Arias concluyó su participación en estos Juegos Paralímpicos de Invierno tras disputar la prueba de 10 kilómetros.