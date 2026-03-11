Mario Durán: “San Salvador está cambiando y el orden seguirá siendo el camino”

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, supervisó los avances de la Fase 6 Etapa 1 del Plan de Revitalización del Centro Histórico. Tras siete meses de diálogo y consenso, 250 comerciantes por cuenta propia iniciaron la movilización voluntaria y el desmontaje de puestos en sectores clave como La Placita, la Plaza 14 de Julio y tramos de la 1ª calle Poniente, 1ª avenida Norte y avenida España. Esta intervención permitirá la recuperación de nuevos espacios públicos para la capital.

“Este proceso no es contra nadie; es a favor de la ciudad, del orden y de las familias que merecen caminar con tranquilidad por su Centro Histórico. También es a favor de los comerciantes, quienes merecen trabajar en espacios dignos, seguros y organizados. Por ello, este esfuerzo se ha basado en el diálogo y en ofrecer alternativas reales para que, quienes han laborado por años en estas zonas, continúen su actividad en nuestra red de mercados municipales”, dijo el alcalde Durán.

El edil mencionó que los vendedores cuentan con opciones de reubicación en los mercados Hula Hula, San Miguelito y los 32 centros municipales de la capital. Al completar los trámites administrativos, podrán continuar sus actividades en instalaciones modernas, seguras y debidamente ordenadas.

“Durante décadas, el Centro Histórico permaneció abandonado, desordenado y en el olvido. Las aceras estaban tomadas, las plazas deterioradas y los espacios públicos dejaron de pertenecerle a la gente. Pero decidimos cambiar esa historia. Hoy, gracias al trabajo articulado con el Gobierno del presidente Nayib Bukele y al esfuerzo de nuestro equipo, el corazón de El Salvador vuelve a ser un lugar vivo, seguro, ordenado y lleno de oportunidades”, afirmó el funcionario.

Tras finalizar el retiro de mercadería y el desmontaje de estructuras por parte de los comerciantes, 500 empleados municipales ejecutan labores de limpieza, evacuación de escombros y mantenimiento de drenajes en el sector. Estas acciones de higiene y fumigación permitirán recuperar infraestructura que no pudo ser intervenida durante décadas.

“El orden no es un capricho; es la base para construir una ciudad moderna, atractiva y con más

oportunidades para todos. Hoy, el Centro Histórico de San Salvador es la prueba de que cuando hay visión, decisión y trabajo, las ciudades se transforman. Vamos a seguir avanzando. No nos detendremos, porque cada plaza recuperada y cada calle ordenada significan una ciudad más digna. San Salvador está cambiando y el orden seguirá siendo el camino”, enfatizó.

Mientras continúa el despeje de 10 cuadras en el perímetro, se recomienda al transporte colectivo y

vehículos particulares utilizar vías alternas.