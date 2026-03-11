José Antonio Kast asume la presidencia de Chile

AFP

El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

«Sí, juro», expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 km de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

Kast, de 60 años, llega a la presidencia de Chile con la promesa de instaurar un «gobierno de emergencia» para enfrentar con mano dura la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos. «Las cosas van a cambiar», dijo a periodistas minutos antes de asumir, al condenar el ataque a balazos a un policía en el sur de país durante la madrugada.

Frente a un Congreso con una mayoría de derecha, Kast fue investido entre los vítores de sus compañeros. «Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile!», se escuchó al término de la ceremonia. Su primer acto como mandatario fue la toma de juramento de los 24 ministros de su gabinete. Dos de ellos fueron abogados de Augusto Pinochet (1973-1990), cuya dictadura dejó más de 3,200 muertos y desaparecidos.

Luego abordó el tradicional Ford Galaxie negro descapotable, un regalo al país en 1968 de la reina Isabel II de Inglaterra, y saludó a sus partidarios bajo un intenso sol. Se prevé que dé un discurso a las 21:00 horas locales.

«Vivir tranquilos»

Los chilenos abandonaron en los últimos años el anhelo de una nueva Constitución surgido con el estallido social de 2019. Boric, que asistió al cambio de mando, fue uno de los principales impulsores de ese proceso que fracasó tras dos intentos de reforma.