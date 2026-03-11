Subsecretario de Agricultura de EE. UU. visita El Salvador para fortalecer el comercio agrícola bilateral

El subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Luke J. Lindberg, realizó una visita oficial a El Salvador con el objetivo de ampliar las exportaciones agrícolas estadounidenses y reforzar la cooperación económica entre ambas naciones.

La visita formó parte de una misión comercial encabezada por el funcionario estadounidense, quien estuvo acompañado por una delegación de 25 líderes del sector agroindustrial provenientes de Estados Unidos. El grupo representó a 15 industrias agrícolas y sostuvo encuentros con autoridades gubernamentales salvadoreñas y representantes del sector privado para explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión.

Durante la agenda oficial, la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en el país, Naomi C. Fellows, destacó que la visita abre nuevas posibilidades para fortalecer la relación económica bilateral. Según la diplomática, este acercamiento “significa más oportunidades para que las familias y emprendedores salvadoreños accedan a productos de calidad, generen empleos y fortalezcan nuestra relación económica bajo el nuevo acuerdo comercial”.

Como parte de la misión, Lindberg sostuvo reuniones con la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, así como con el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan. Las conversaciones se centraron en ampliar el acceso de productos agrícolas estadounidenses al mercado salvadoreño y en consolidar los mecanismos de cooperación comercial entre ambos países.

La delegación también se reunió con empresarios salvadoreños y realizó una visita a un supermercado en San Salvador, donde pudo observar de primera mano la presencia de productos estadounidenses en el mercado local y analizar nuevas oportunidades para exportadores de Estados Unidos.

Las cifras del intercambio comercial reflejan el crecimiento de la relación agrícola entre ambos países. En 2025, las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia El Salvador superaron los 800 millones de dólares, lo que representa un incremento del 30 % en comparación con 2019.

El fortalecimiento de este vínculo comercial se produce en el contexto de un acuerdo de comercio recíproco firmado en enero de 2026 entre Estados Unidos y El Salvador. El país centroamericano se convirtió así en el primero del hemisferio occidental en concretar un acuerdo de este tipo con Washington, un mecanismo que busca ampliar el acceso a los mercados, reducir barreras comerciales y consolidar una asociación económica basada en vínculos históricos dentro de la cadena de suministro regional.