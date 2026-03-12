Crecer reconoce a empresas por su impacto previsional y bienestar laboral en premiación 2025 

Con más de dos décadas promoviendo buenas prácticas previsionales en el país, Crecer realizó una nueva edición de su programa de reconocimiento empresarial, en la que destacó a compañías que sobresalen por su cumplimiento previsional y por impulsar iniciativas de bienestar para sus colaboradores.

Durante el evento de entrega de Excelencia Previsional y Estrellas Empresariales, se reconoció a 46 empresas que durante el 2025 demostraron liderazgo en la gestión responsable de sus obligaciones previsionales y en la implementación de prácticas que generan impacto positivo dentro y fuera de sus organizaciones.

El reconocimiento Excelencia Previsional, que cuenta con 22 años de trayectoria, distingue a empresas que destacan por el correcto manejo de planillas, la puntualidad en el pago de cotizaciones y la promoción de la cultura previsional y de ahorro entre sus colaboradores. Cada año, más de 1,700 empresas son evaluadas, y en esta edición se reconocerá a 36 compañías en 12 categorías.

“Reconocer a las empresas que hacen bien las cosas es también una forma de impulsar una cultura empresarial más responsable. Nuestro objetivo es acompañar a las organizaciones en su compromiso con el bienestar de sus colaboradores, la promoción de la cultura de ahorro y con el desarrollo del país”, indicó Ingrid Rodas, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad.

Un reconocimiento que evoluciona

Como parte de la evolución del programa, este año también se entregó el reconocimiento Estrellas Empresariales, una iniciativa que amplía la mirada hacia el bienestar integral y su impacto en la sociedad.

El reconocimiento Estrellas Empresariales evalúa prácticas empresariales en siete criterios clave:

1) Empleabilidad

2) Inclusión

3) Gobierno corporativo

4) Apoyo a la comunidad

5) Bienestar del colaborador

6) Desarrollo del talento humano

7) Cuidado del medio ambiente

La evaluación correspondiente a este primer período se realizó con el apoyo de organizaciones expertas en las áreas evaluadas: FUNDEMAS y Junior Achievement El Salvador. Asimismo, Plan International y Ayuda en Acción participaron en el diseño del instrumento de evaluación.

En total, hasta 8 empresas podrán ser reconocidas con el galardón de Estrellas Empresariales: siete por cada uno de los criterios evaluados y uno adicional con los mejores puntajes globales.

Impacto en las empresas salvadoreñas

Como parte de su compromiso con el bienestar organizacional y la gestión previsional en El Salvador, Crecer fortaleció durante el último año su acompañamiento al sector empresarial mediante más de 3,000 visitas de Ejecutivos Empresariales y la realización de 178 jornadas de Agencia Móvil, acercando asesoría técnica y atención directa a los centros de trabajo.

Estas acciones se complementaron con la atención de más de 45,000 requerimientos empresariales y la capacitación de más de 5,000 personas a través de programas de formación gerencial y talleres especializados en planillas. Asimismo, la plataforma Crecer con Empleo facilitó la conexión entre empresas y talento humano al poner a disposición más de 1,300 plazas vacantes, que las organizaciones pueden publicar de forma gratuita.