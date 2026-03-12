FGR pasa a manos del estado 25 inmuebles vinculados al expresidente Antonio Saca

La Fiscalía General de la República de El Salvador logró que 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados a la red de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca pasen a manos del Estado salvadoreño.

De acuerdo con la Fiscalía, los bienes recuperados están valorados en 9.6 millones de dólares.

Las investigaciones determinaron que Saca utilizó siete sociedades fachada para desviar fondos públicos entre 2004 y 2009, con los cuales adquirió propiedades en zonas exclusivas de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.

El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades utilizadas para el lavado de dinero.

Con estas acciones, la Fiscalía aseguró que los fondos malversados regresen al Estado salvadoreño.

«El expresidente Saca fue condenado en el 2018 por los delitos de peculado y lavado de dinero cometidos junto a otros exfuncionarios durante su gestión», dijo la FGR.