n1co presenta ecosistema integral para modernizar los pagos y la gestión de negocios en Centroamérica 

En un contexto de acelerada transformación digital, n1co, la fintech creada por talento salvadoreño, presentó oficialmente su ecosistema integral de comercio digital: n1co Business, una plataforma que integra en un solo entorno: cobros, gestión operativa y estrategias de crecimiento para empresas de todos los tamaños que quieren crecer sin perder eficiencia ni requerir cambios complejos de estructura.

La iniciativa responde a la evolución y fortalecimiento del sistema financiero nacional, que en el último año alcanzó cerca de 198 millones de transacciones digitales, según datos de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA). Este dinamismo abre oportunidades estratégicas para el tejido empresarial, que demanda soluciones capaces de acompañar su crecimiento sin incrementar la complejidad operativa.

Frente a este escenario, n1co, a través de su línea de negocios n1co Business, evoluciona de ser una pasarela de pagos a convertirse en un ecosistema integral operativo para negocios de cualquier tamaño, brindando acompañamiento y acercando soluciones a la medida para simplificar sus transacciones diarias y apoyar su gestión comercial y financiera.

“Esta propuesta de n1co Business tiene el firme propósito de digitalizar a todo el ecosistema empresarial sin excepción. Desde los emprendedores que están trazando su camino, las pequeñas y medianas empresas que son el corazón de la economía, hasta las grandes corporaciones que buscan eficiencia global, estamos aquí para brindarles las herramientas necesarias para competir en la era digital, acompañándolos en cada etapa” indicó Darwin Gabourel, director regional de n1co Business.

Una plataforma integrada para crecer

El ecosistema n1co Business integra un portafolio diseñado para cubrir de manera integral las necesidades operativas, comerciales y de crecimiento de las empresas.

Soluciones de cobro

Incluye herramientas para transacciones presenciales y digitales que permiten a los negocios aceptar pagos de forma ágil y segura. Entre ellos se encuentran las soluciones físicas n1co POS, n1co PinPad, n1co Parqueos y n1co Tap, soluciones digitales con n1co Links, n1co API y n1co QR.

Hardware especializado

Equipos tecnológicos que respaldan la operación diaria del comercio y facilitan la gestión en punto de venta, combinando tecnología, eficiencia y diseño. Entre ellos se encuentran: Punto de venta Portátil n1, Punto de venta Táctil n1, Smart POS n1, Caja registradora n1, Escáner inalámbrico n1, Impresora térmica n1 y suministros asociados.

Software (SaaS) en la nube

Plataforma de gestión integral que unifica el punto de venta con la facturación electrónica para cumplimiento fiscal automatizado, sin complicaciones. Incluye Facturación Electrónica n1co, Punto de venta n1co y n1co Point.

n1co Advertising

Solución de Retail Media que transforma el punto de venta en un canal estratégico de comunicación y monetización. Ofrece espacios publicitarios a través de Ads, dispositivos PinPad, Digital Out Of Home (DOOH) y n1co Cupones.

“Desde nuestra fundación, hemos tenido una convicción clara: la tecnología debe convertirse en el motor que impulse competitividad y eficiencia. Con n1co Business damos un paso decisivo en esa dirección, al pasar de facilitar pagos a ofrecer una infraestructura que permite gestionar integralmente un negocio”, agregó Gabourel.

Impacto en el desarrollo empresarial

La digitalización del sistema financiero confirma que el país avanza hacia un entorno donde la eficiencia operativa, la trazabilidad y la integración tecnológica son determinantes para la competitividad, y eso requiere la participación y compromiso de todos los actores de la industria, incluida la Fintech.

En este contexto, Gabourel finalizó indicando: “Contar con una plataforma integral que facilita la formalización, optimiza procesos y amplía las oportunidades de expansión para emprendedores, comercios y empresas. Como una fintech que nació en El Salvador con talento centroamericano y que conoce de primera mano los retos de la región, queremos contribuir a su fortalecimiento y al desarrollo económico del país, haciendo de la tecnología un puente que integre a más personas y comercios al futuro financiero”.

Con este lanzamiento, n1co consolida su apuesta por posicionarse como un actor clave en la modernización de la infraestructura comercial en Centroamérica.