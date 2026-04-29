Rico Pollo Rico Pollo lanza “2026 Jugamos Todos” para premiar a los salvadoreños

En un país donde el fútbol y la comida forman parte esencial de los momentos que unen a las familias, Rico Pollo anuncia el lanzamiento de su promoción “2026 Jugamos Todos”, una iniciativa que busca conectar con los salvadoreños desde lo que más disfrutan: compartir, celebrar y ganar.

Detrás de la marca se encuentra Avícola Campestre, una empresa salvadoreña de origen familiar que, con esfuerzo, visión y determinación, ha evolucionado hasta consolidarse como un actor relevante en la industria alimentaria del país, manteniendo siempre su cercanía con los hogares salvadoreños.

«En Avícola Campestre nos sentimos orgullosos de ser una empresa que ha crecido junto a El Salvador y de estar presentes en la mesa de miles de familias. Hoy seguimos evolucionando, llevando productos de calidad a más hogares y conectando con las personas desde lo que más disfrutan: compartir y disfrutar en familia”, expresó el Ing. Sergio Romero, Director de la Unidad de Negocios de Avicultura & Energía en Avícola Campestre.

Como parte de esta visión, la marca presenta su promoción “2026 Jugamos Todos”, inspirada en el fútbol como uno de los principales puntos de encuentro en El Salvador. La dinámica invita a los consumidores a participar al adquirir productos de Rico Pollo y registrar sus compras para tener la oportunidad de ganar premios vinculados a la experiencia futbolera, incentivando así la participación, el consumo y el disfrute en familia y entre amigos.

“Sabemos que el fútbol y la comida son dos cosas que realmente unen a los salvadoreños. Con ‘2026 Jugamos Todos’ queremos ser parte de esos momentos, acercarnos aún más a los hogares y premiar la preferencia de consumo de Rico Pollo con experiencias y premios que se disfrutan en familia”, afirmó el Ing. Sergio Daniel Romero, Gerente de Energía y Agropecuaria en Avícola Campestre.

En el contexto del Mundial, la promoción busca convertir cada compra en una oportunidad para ganar, reforzando la conexión de la marca con sus consumidores y acompañándolos en cada reunión, partido y celebración.

“En este momento tan especial para los aficionados al fútbol, queremos que cada compra se convierta en una oportunidad para ganar y celebrar. En Rico Pollo buscamos dar más valor a nuestros consumidores, acompañándolos en cada partido, reunión y momento especial”. El ejecutivo explicó que la dinámica de la promoción está diseñada para facilitar la participación, incentivando el consumo de productos disponibles a nivel nacional.

Los productos de Rico Pollo están disponibles en Walmart, Despensas de Don Juan y Maxi Despensas, así como en el mercado tradicional en todo el país, facilitando el acceso a opciones de calidad para los hogares salvadoreños.