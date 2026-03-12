Gobierno habilita puntos de venta de maíz a $22 el Quintal para frenar la especulación

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) habilitó cuatro puntos de venta estratégica

de maíz blanco. La medida busca aliviar el bolsillo de las familias salvadoreñas, ofreciendo

el quintal a $22, con una compra máxima de cinco quintales por persona, ya que el

beneficio está dirigido a pequeños comerciantes y población en general.

Los puntos de venta se encuentran habilitados desde este miércoles 11 de marzo en la

Mega Plaza de Sonsonate, en el Mercado de Granos Básicos de San Miguel y en las calles

Gerardo Barrios y 29 de Agosto en el centro de San Salvador, los horarios de atención son

desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

La medida busca priorizar a pequeños comerciantes y familias, acercando la producción a

los beneficiarios y reduciendo la cadena de intermediación, que fue criticada por

gremiales de productores como la responsable de un incremento injustificado durante los

últimos días.

Punto de venta habilitado en San Salvador

Gremiales como la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios y la Mesa

Agropecuaria, Rural e Indígena sostienen que existe suficiente grano en reserva, por lo que

el incremento de precios responde a una práctica de «acaparamiento y especulación» y no

a una escasez real.

En respuesta, la Defensoría del Consumidor mantiene operativos de inspección en toda la

cadena de suministro, con mayor énfasis en distribuidores y comercializadores, para

sancionar prácticas abusivas.

Punto de venta habilitado en Sonsonate

El MAG continúa impulsando la producción nacional para asegurar el abastecimiento de

granos básicos, una de sus estrategias más importantes es el Programa de Aumento a la

Producción, mediante el cual se garantiza la sostenibilidad y rentabilidad agrícola,

apoyando al agricultor con canales de comercialización como la Central de Abastos y los

AgroMercados.

El Gobierno trabaja articuladamente en beneficio de la población, garantizando la

seguridad alimentaria, regulando los precios y protegiendo la economía de las familias

salvadoreñas.