Inter FA se mete en octavos de final de la Copa Presidente GanaPlay 2026

El Inter FA venció 3-1 a Talleres Jr. en el estadio Estadio Gregorio Martínez y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Presidente GanaPlay 2026, además de cerrar como líder del grupo F.

Los goles del conjunto tecleño fueron anotados por Andrés Rivas a los 28 y 35 minutos, y Michael Umaña al 46’. Por el equipo chalateco descontó Diego Guevara al 32’.

Durante el segundo tiempo, Inter FA sufrió la expulsión de su portero Héctor Carvajal al minuto 56, pero el marcador ya no se movió.

El delantero Andrés Rivas, autor de un doblete en el encuentro, resaltó el esfuerzo colectivo para conseguir la victoria.