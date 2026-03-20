Capturan a hombre quien golpeo a su expareja

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales sobre la captura de un hombre identificado como: Aníbal Benjamín Pérez López, de 36 años, quien propino una golpiza a su expareja.

«Aníbal Benjamín Pérez López, de 36 años, golpeó con sus puños en varias partes del cuerpo a su ex pareja», mencionó la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, el hecho ocurrió en Acajutla, Sonsonate Oeste. Destacaron que verificando la denuncia en redes sociales lograron la captura del imputado.

«Verificando la denuncia en redes sociales logramos su captura. Será remitido por el delito de lesiones», agregó la PNC.