¡Alivio para cientos de familias! Shulton LA y Couchila anuncian gran entrega de víveres en el sur de Los Ángeles

Por: Bayron Romero Corresponsal en EE.UU.

En medio de los desafíos económicos que enfrentan muchas familias, Shulton LA y Couchila redoblan esfuerzos y anuncian su tercera entrega de víveres dirigida a la comunidad latina del sur de Los Ángeles, una iniciativa que busca llevar esperanza y apoyo directo a quienes más lo necesitan.

La jornada solidaria se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana, en el 3309 S Central Ave, Los Ángeles, CA 90011, donde se espera beneficiar a decenas de familias con productos de primera necesidad.

Este proyecto, que se ha mantenido activo durante años en distintas ubicaciones, continúa creciendo gracias a la unión de organizaciones comunitarias comprometidas con el bienestar social. Lo que comenzó como una iniciativa local, hoy se consolida como una verdadera red de apoyo que mes a mes impacta vidas.

Los organizadores destacan que esta entrega forma parte de una serie de jornadas realizadas los tres primeros sábados de cada mes, reafirmando su compromiso constante con la comunidad. Más que una ayuda momentánea, describen esta labor como una auténtica “obra de amor” que busca aliviar el peso económico de los hogares y fortalecer el sentido de unidad.

Shulton LA y Couchila hacen un llamado a la comunidad a acercarse, participar y también sumarse a esta causa que continúa marcando la diferencia en el sur de la ciudad.