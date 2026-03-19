MultiMoney acompaña a sus clientes en vacaciones con sus MultiAsistencias 

Con la llegada de la temporada de Semana Santa, un período en el que miles de salvadoreños aprovechan para viajar, descansar y compartir en familia, MultiMoney refuerza su compromiso con el bienestar de sus clientes al ofrecer su beneficio de Multiasistencias, diseñado para brindar respaldo y tranquilidad en todo momento.
Este conjunto de asistencias permite a los usuarios disfrutar sus vacaciones con mayor confianza, sabiendo que cuentan con apoyo ante cualquier eventualidad.
Las Multiasistencias disponibles incluyen:
- Básica: orientación general, servicios de consejería y apoyo rápido en situaciones cotidianas.
- Dental: acceso a consultas, limpiezas y atención de urgencia.
- Adulto mayor: asistencia especializada que incluye acompañamiento, servicios domiciliarios y apoyo en salud.
- Viajes locales: cobertura y asistencia durante desplazamientos dentro del país, incluyendo emergencias, traslados y asesoría.
- Salud: consultas médicas, telemedicina, prevención y atención ante imprevistos.
- Mascotas: asistencia médica y de emergencias, asistencia estética, complementaria y asistencia legal.
“Las vacaciones son para desconectarse y disfrutar. En MultiMoney buscamos que nuestros clientes se sientan acompañados y respaldados ante cualquier eventualidad, con soluciones prácticas que se adaptan a su estilo de vida”, comentó Paola Salgado, Gerente de Mercadeo de MultiMoney El Salvador.
A través de esta iniciativa, MultiMoney reafirma su compromiso de estar presente para las familias salvadoreñas en los momentos clave, a través de soluciones orientadas a proporcionar tranquilidad y bienestar, consolidándose como una entidad cercana e innovadora en el sector financiero salvadoreño.
Para más información sobre cómo activar este beneficio, los clientes pueden visitar: https://hubs.ly/Q047BC6x0.
Acerca de MultiMoney
MultiMoney es una Sociedad de Ahorro y Crédito (SAC) que opera en el mercado salvadoreño desde 2014, la cual está supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y es miembro del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD).