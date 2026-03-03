Capturan a sujeto que dañó retrovisor tras discusión en la calle Zacamil

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a un hombre quien en un video difundido en redes sociales se le observa discutiendo con un conductor sobre la calle Zacamil y posteriormente dañando el retrovisor del vehículo antes de huir del lugar.

Tras la difusión del material, equipos policiales realizaron las investigaciones correspondientes y lograron identificar al sospechoso.

La captura se efectuó sobre la 29 Avenida Norte, en el distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro.

El detenido fue identificado como Kevin Isaac García Rivas, de 29 años de edad, quien será remitido por el delito de daños.