Condenan 26 años de prisión para hombre que abuso sexualmente a una menor

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que un hombre identificado como: Nelson Alexis Maldonado Girón cumplirá 26 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de edad.

«La FGR hizo justicia a favor de una menor. Su abusador, Nelson Alexis Maldonado Girón ha sido condenado a 26 años de prisión», indicó la FGR en redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, valiéndose de la confianza por ser vecinos, Maldonado manipuló a la víctima para llevarla a un lugar desolado y abusar de ella.

«Estos hechos ocurrieron en Turín, Ahuachapán. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán», mencionó la institución.