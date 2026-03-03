MARN: «Este martes tendremos ambiente caluroso»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes se espera que el ambiente sea caluroso y algunas lluvias puntuales en algunos puntos del territorio salvadoreño.

«Este martes tendremos ambiente caluroso y algunas lluvias puntuales», manifestó la Cartera de Medio Ambiente.

De acuerdo con el MARN, se espera que el viento estará entre 10 y 20 km/h.

«La mañana iniciará con cielo poco nublado. En la tarde, aumentará la nubosidad en la zona norte y cordillera volcánica, con probabilidad de lluvias breves, especialmente en sectores de montaña. Durante la noche, podrían presentarse lluvias en el norte del país», dijo el MARN.