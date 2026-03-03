MARN: «Este martes tendremos ambiente caluroso»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este martes se espera que el ambiente sea caluroso y algunas lluvias puntuales en algunos puntos del territorio salvadoreño.
«Este martes tendremos ambiente caluroso y algunas lluvias puntuales», manifestó la Cartera de Medio Ambiente.
De acuerdo con el MARN, se espera que el viento estará entre 10 y 20 km/h.
«La mañana iniciará con cielo poco nublado. En la tarde, aumentará la nubosidad en la zona norte y cordillera volcánica, con probabilidad de lluvias breves, especialmente en sectores de montaña. Durante la noche, podrían presentarse lluvias en el norte del país», dijo el MARN.
📌#ElObservatorioInforma | Este martes el ambiente se mantendrá caluroso durante el día, alcanzando máximas de hasta 41°C.🌡☀️— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) March 3, 2026
Para horas de la tarde y noche se espera cielo nublado con lluvias puntuales en sectores de la zona norte de Santa Ana y Chalatenango.🌦
Conoce los… pic.twitter.com/2BvzGlIEIc