Capturan a joven tras atacar presuntamente con corvo a su madre en Zacatecoluca

Un joven de 19 años fue capturado en Zacatecoluca, La Paz Este, luego de presuntamente amenazar de muerte y herir con un corvo a su madre mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Las autoridades identificaron al detenido como Luis Remberto Peña Ortiz, quien, según el informe preliminar, atacó a su madre en distintas partes del cuerpo.

Ante la agresión, el padrastro del joven intervino para defender a la víctima, resultando también lesionado en la cabeza durante el incidente.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica y se reportan en condición estable.

Peña Ortiz será remitido a las instancias correspondientes para que enfrente el debido proceso judicial.