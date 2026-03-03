Estudiantes del Centro Escolar “Gustavo Vides Valdés” reciben paquetes escolares

Estudiantes del Centro Escolar “Gustavo Vides Valdés”, ubicado en el distrito de Colón, La Libertad Oeste, regresaron a sus hogares con la satisfacción de haber recibido recursos que contribuirán a fortalecer su proceso de aprendizaje.

«Agradecida con Dios, con el Presidente Nayib Bukele y con la Primera Dama, que siempre están pensando en la economía de nosotros como padres. El Presidente ha visto por nuestros niños para que a ellos no les falte nada», menciona Rosalba Muñoz, madre beneficiada.

Padres de familia y docentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, ya que representan un respaldo significativo para la economía del hogar y un impulso para la calidad educativa en la comunidad.

Con estas acciones, se busca garantizar que los estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para continuar su formación en un entorno más adecuado y con mayores oportunidades de desarrollo.