EE.UU. activa protocolo global de asistencia tras Operación “Epic Fury” y ataques de Irán

Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la activación de un grupo de trabajo permanente de asistencia consular tras la denominada Operación “Epic Fury” y los recientes ataques atribuidos a Irán, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.

En un mensaje oficial en video, Rubio subrayó que la protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero constituye la “máxima prioridad” del Departamento de Estado de Estados Unidos, y confirmó la puesta en marcha de una unidad operativa disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Refuerzo de alertas y monitoreo permanente

Como parte de las medidas adoptadas, el Departamento instó a todos los estadounidenses que se encuentren fuera del país —particularmente en Medio Oriente— a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), una plataforma oficial que permite recibir alertas de seguridad y comunicaciones directas de embajadas y consulados.

Asimismo, recomendó seguir el canal “Security Updates for U.S. Citizens” en WhatsApp y la cuenta oficial @TravelGov en redes sociales, además de consultar el portal travel.state.gov para acceder a las alertas más recientes.

Las autoridades también recordaron que los ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente pueden comunicarse en cualquier momento con el Departamento de Estado a través de la línea directa internacional habilitada para emergencias consulares.

Escenario de alta tensión regional

El anuncio se produce tras los ataques calificados por Washington como una escalada significativa en el conflicto regional. Aunque el mensaje del secretario no detalló la naturaleza operativa de la Operación “Epic Fury”, la activación de protocolos globales de asistencia evidencia la preocupación del gobierno estadounidense ante posibles riesgos para su población en el extranjero.

En un escenario de volatilidad geopolítica, la diplomacia estadounidense refuerza así su estructura de respuesta rápida, buscando garantizar información oportuna y mecanismos de protección para sus ciudadanos en zonas consideradas de alto riesgo.

