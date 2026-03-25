Capturan en México a presunto pandillero salvadoreño buscado por la justicia

Autoridades salvadoreñas informaron sobre la captura de Carlos Salvador Miranda Campos, alias “El Flaco”, presunto miembro de la pandilla 18 Revolucionarios, quien fue ubicado en Tapachula, Chiapas, México.

La detención se realizó en coordinación con autoridades mexicanas, como parte de los esfuerzos conjuntos para ubicar a personas vinculadas a estructuras criminales que han salido del país.

De acuerdo con la información oficial, el detenido será trasladado a El Salvador para enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las acciones para localizar a personas vinculadas a organizaciones criminales, independientemente del lugar donde se encuentren.