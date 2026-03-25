Mon Laferte traerá su “Femme Fatale Tour 2026” a El Salvador

La cantante chilena Mon Laferte llegará a El Salvador como parte de su gira internacional “Femme Fatale Tour 2026”, en uno de los momentos más destacados de su carrera artística.

El espectáculo promete una experiencia que combina música, teatralidad y una fuerte carga emocional, perfilándose como uno de los eventos musicales más importantes del año en el país.

El concierto se llevará a cabo el próximo 16 de abril en el Parque de Pelota Saturnino Bengoa, convirtiendo a El Salvador en uno de los primeros destinos de la gira en Latinoamérica.

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Smart Ticket.