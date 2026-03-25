Persistirá ambiente caluroso en el país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dijo que el ambiente caluroso continuará predominando durante el día, mientras que en horas de la noche y madrugada se espera un descenso en la temperatura.
De acuerdo con el pronóstico, para la tarde se prevé cielo nublado y lluvias puntuales en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, así como en la zona norte del oriente del país.
Las condiciones climáticas combinan altas temperaturas con precipitaciones aisladas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles cambios en el tiempo.
📌 #ElObservatorioInforma | Este miércoles, las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 39° C; y para la tarde y noche, probabilidad de algunas lluvias.🌡️☔️— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) March 25, 2026
Conoce los detalles con nuestro meteorólogo Roberto González. ⬇️ pic.twitter.com/l0RljXuNzw