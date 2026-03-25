Persistirá ambiente caluroso en el país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dijo que el ambiente caluroso continuará predominando durante el día, mientras que en horas de la noche y madrugada se espera un descenso en la temperatura.

De acuerdo con el pronóstico, para la tarde se prevé cielo nublado y lluvias puntuales en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, así como en la zona norte del oriente del país.

Las condiciones climáticas combinan altas temperaturas con precipitaciones aisladas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles cambios en el tiempo.