Condenan a 10 años de prisión a pandilleros por desplazar a familia en Coatepeque

Varios pandilleros de la MS fueron condenados a 10 años de prisión cada uno tras ser encontrados culpables de obligar a una familia a abandonar su vivienda en el cantón La Joya, distrito de Coatepeque, Santa Ana.

De acuerdo con las investigaciones, los sujetos llegaron hasta la casa de la víctima y la amenazaron con armas de fuego, exigiéndole que abandonara la zona, ya que lo acusaban de colaborar con las autoridades.

Ante las amenazas y el temor por su seguridad, la familia se vio obligada a abandonar su vivienda.

Las autoridades señalaron que las condenas fueron impuestas tras comprobar la participación de los imputados en este caso de desplazamiento forzado.