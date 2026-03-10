Estudiantes de nuevo ingreso en instituto de Chalatenango reciben paquetes escolares

Este martes, estudiantes del Instituto Nacional Doctor Francisco Martínez Suárez, ubicado en el distrito de Chalatenango, recibirán sus paquetes escolares, insumos que servirán como apoyo para el desarrollo de sus actividades académicas durante el presente año lectivo.

De acuerdo con la información, los paquetes serán entregados a alumnos de nueva matrícula, quienes contarán con los materiales necesarios para sus estudios.

Este beneficio permite que los alumnos tengan materiales de calidad para su proceso de aprendizaje durante todo el año, además de representar un alivio económico para las familias salvadoreñas.