Puma Energy inaugura proyecto fotovoltaico en AGROPECUARIA DEL VALLE

Puma Energy anuncia a AGROPECUARIA DEL VALLE, empresa que se desarrolla principalmente en el sector agroindustrial y de producción primaria, como nuevo miembro del portafolio de proyectos industriales Solar Power. Este proyecto, que provee electricidad a través de fuentes de energía renovable, está diseñado para generar energía fotovoltaica bajo el modelo de autoconsumo para las 3 granjas propiedad de AGROPECUARIA DEL VALLE: Granja Santo Domingo, Granja Santa Lucía y Granja San José.

La planta solar que opera en AGROPECUARIA DEL VALLE tiene una capacidad instalada total de 412 kWp, producirá 584.5 MWh al año y reducirá 433 toneladas de CO2 anualmente mediante 687 módulos fotovoltaicos de alta gama, con lo que se logrará suplir un 32% de la demanda de consumo eléctrico de las fábricas.

Solar Power ofrece soluciones de energía renovable bajo un modelo de instalación y arrendamiento del sistema sin ninguna inversión por parte del cliente, logrando con ello ahorros significativos en sus facturas eléctricas. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el uso de energía fotovoltaica para autoconsumo y promover prácticas sostenibles en la industria.

Con una capacidad instalada de 13.5 MWp y más de 400 proyectos energéticos desarrollados en Centroamérica y el Caribe, el programa Solar Power de Puma Energy se posiciona como líder en la región.

Rodrigo Ortiz, Gerente de B2B de Puma Energy, expresó su satisfacción con la incorporación de AGROPECUARIA DEL VALLE al proyecto: “Nos llena de mucha satisfacción desarrollar nuestro proyecto solar con AGROPECUARIA DEL VALLE, lo que nos motiva a mantener nuestro compromiso de ofrecer soluciones energéticas bajo los más altos estándares de calidad internacional y a seguir creciendo en la industria”.

Por su parte, Luis Pastora, director de AGROPECUARIA DEL VALLE, manifestó: “Estamos muy satisfechos de formar parte del proyecto Solar Power. Este tipo de iniciativas refuerzan nuestra imagen positiva y nuestro compromiso con el medioambiente, además de generar un ahorro significativo y mejora en los resultados financieros de la compañía. Con este proyecto solar,

AGROPECUARIA DEL VALLE se suma al futuro sostenible de la industria, un camino hacia el cual todos estamos apuntando”. En El Salvador, Puma Energy ha instalado sistemas solares en 75 estaciones de servicio. Desde 2021, la empresa ha adoptado energía solar en el país, fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella ambiental en toda su cadena de operaciones.