Conoce los conciertos gratuitos de Verano 2026

El verano 2026 llega cargado de música y espectáculos gratuitos para los salvadoreños, con dos conciertos masivos que reunirán talento nacional e internacional en el Centro Histórico de San Salvador y en la costa de La Libertad.

Antes de su esperado viaje a Coachella, Los Hermanos Flores ofrecerán un concierto de despedida para su público salvadoreño en el corazón de la capital.

📍 Lugar: Plaza Gerardo Barrios, Centro Histórico de San Salvador

📅 Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

Agenda del evento:

Los Corsarios | 4:00 p.m. – 5:30 p.m.

DJ Sabroson | 5:30 p.m. – 8:30 p.m.

Los Hermanos Flores | 8:30 p.m. – 10:00 p.m.

La agrupación promete una noche llena de cumbia, tradición y fiesta popular en uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico.

La fiesta continuará en la costa salvadoreña con el Concierto Internacional de Ska Latino, que reunirá a reconocidas bandas de México, Panamá y El Salvador.

📍 Lugar: Sunset Park, en La Libertad

📅 Fecha: Jueves 2 de abril de 2026

Agenda del evento:

Sr. Bikini (México) | 3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Out Of Control Army (México) | 4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Adhesivo (El Salvador) | 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Los Rabanes (Panama) | 6:00 p.m. – 7:00 p.m.

El evento promete una tarde de energía, metales, baile y cultura ska frente al mar.

TE PUEDE INTERESAR: