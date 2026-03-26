Conoce los conciertos gratuitos de Verano 2026

El verano 2026 llega cargado de música y espectáculos gratuitos para los salvadoreños, con dos conciertos masivos que reunirán talento nacional e internacional en el Centro Histórico de San Salvador y en la costa de La Libertad.
Antes de su esperado viaje a Coachella, Los Hermanos Flores ofrecerán un concierto de despedida para su público salvadoreño en el corazón de la capital.
📍 Lugar: Plaza Gerardo Barrios, Centro Histórico de San Salvador
📅 Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026
Agenda del evento:
Los Corsarios | 4:00 p.m. – 5:30 p.m.
DJ Sabroson | 5:30 p.m. – 8:30 p.m.
Los Hermanos Flores | 8:30 p.m. – 10:00 p.m.
La agrupación promete una noche llena de cumbia, tradición y fiesta popular en uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico.
La fiesta continuará en la costa salvadoreña con el Concierto Internacional de Ska Latino, que reunirá a reconocidas bandas de México, Panamá y El Salvador.
📍 Lugar: Sunset Park, en La Libertad
📅 Fecha: Jueves 2 de abril de 2026
Agenda del evento:
Sr. Bikini (México) | 3:00 p.m. – 4:00 p.m.
Out Of Control Army (México) | 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
Adhesivo (El Salvador) | 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
Los Rabanes (Panama) | 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
El evento promete una tarde de energía, metales, baile y cultura ska frente al mar.
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