DJ Candy Boy acompañará a Yandel en su show sinfónico en El Salvador

El reconocido DJ y productor DJ Candy Boy será el encargado de encender la energía del público salvadoreño esta semana durante el espectáculo sinfónico que ofrecerá el artista urbano Yandel en El Salvador, un evento que promete fusionar el reguetón con una propuesta musical de gran formato.

Con más de 25 años de trayectoria en la música urbana y electrónica, DJ Candy Boy —cuyo nombre real es Ramón Enrique Gómez Davis— es considerado uno de los estrategas del sonido latino en las pistas y en los escenarios internacionales. Actualmente radicado en Miami, el artista ha sido parte de la evolución del género urbano desde sus primeras etapas hasta su consolidación global.

Su carrera comenzó en clubes y fiestas en Puerto Rico, donde desarrolló un estilo caracterizado por la mezcla de ritmos latinos clásicos, reggae roots y beats de música electrónica, una combinación que en ese momento resultaba innovadora dentro de la escena.

El impulso definitivo llegó cuando formó parte del influyente colectivo The Noise, considerado uno de los movimientos fundamentales en el desarrollo del reguetón durante la década de los noventa. En ese espacio no solo se desempeñó como DJ, sino que también participó en la producción de presentaciones y grabaciones que marcaron a toda una generación de artistas del género.

A lo largo de su carrera también ha trabajado junto a figuras emblemáticas del movimiento urbano. Durante varios años fue el DJ oficial del ícono del reguetón Daddy Yankee, con quien realizó giras por Estados Unidos, América Latina y Europa, llevando su estilo a grandes escenarios y festivales internacionales.

Actualmente mantiene ese legado como DJ oficial de Yandel, con quien continúa conectando a distintas generaciones de fanáticos a través de una mezcla que combina la esencia del reguetón clásico con tendencias musicales contemporáneas.

Su participación en el espectáculo sinfónico que se presentará en el país añade un componente especial al evento, ya que el público podrá disfrutar de la energía del DJ junto a una propuesta musical que fusiona el sonido urbano con arreglos orquestales, en uno de los conciertos más esperados de la semana en la escena de espectáculos.