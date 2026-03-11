Reparan fugas de agua potable en Santa Tecla, en La Libertad Sur

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realizaron trabajos para la reparación de fuga de agua potable en la 21.ª avenida Norte y calle La Sabana, Santa Tecla, distrito de La Libertad Sur.

Como parte de los trabajos, el personal excavó, retiró agua y lodo para identificar y reparar la tubería dañada; en esta reparación además se identificó a unos metros del primer punto una segunda fuga de agua, el cual, fue subsanado por el equipo de ANDA.

En ambas fugas, el personal de la institución intervino el asfalto, acordonando la zona y manteniendo la circulación controlada para los vehículos y peatones.

Simultáneamente otra de las intervenciones que desarrollaron los equipos de ANDA fue en la urbanización Las Colinas, ubicado en el mismo distrito de Santa Tecla, en La Libertad Sur.

Luego de realizar los trabajos de reparación, para la conexión de nueva tubería en este tramo, el equipo completó las labores de compactación y asfaltado, dejando ambas vías en condiciones óptimas para la circulación vehicular y peatonal.