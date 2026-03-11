Capturan a hombre acusado presuntamente de homicidio culposo

La PNC informó que Gustavo Alcides González Rivera, de 28 años, fue identificado como el responsable de un accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y tres más lesionadas.

El hecho se registró en el kilómetro 29 de la autopista a Comalapa, en el distrito de Olocuilta, La Paz Oeste.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió debido a la velocidad inadecuada con la que conducía González Rivera. Esto provocó que colisionara contra otro vehículo y posteriormente se saliera de la carretera, impactando contra varios árboles.

Las víctimas viajaban como acompañantes del conductor. El sujeto será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones.