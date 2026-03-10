Jesse & Joy regresan a El Salvador con El Despecho Tour

El dúo mexicano de pop latino, Jesse & Joy, regresan a El Salvador este próximo 22 de mayo al Complejo Cuscatlán, con su gira internacional: “El Despecho Tour”. Las entradas estarán disponibles en SmartTicket.

Los artistas son conocidos por éxitos como: «¡Corre!», «Espacio Sideral» y «La de la Mala Suerte», «Te esperé» y han sido galardonados con varios Latin Grammys.

Jesse & Joy son más que música: son familia, amor, ejemplo de resiliencia y prueba de ello es que sus fanáticos se identifican con sus letras, convirtiéndolas en himnos de sus propias vidas. Sus fanáticos no se pueden perder esta velada romántica y de despecho que, sin lugar a dudas, será de las mejores del 2026.