El estado mexicano de Guanajuato registra por vez primera la presencia del jaguar

Ciudad de México, 23 mar (EFE).- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) del Gobierno de México, a través de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda del estado de Guanajuato (RBSGG), centro del país), informó que registró por primera vez la presencia del jaguar (Panthera onca) dentro de esta Área Natural Protegida (ANP).

En un comunicado, la Conanp señaló que el registro del jaguar fue obtenido mediante el fototrampeo, un trabajo de campo en el que se establecieron 75 cámaras trampa con apoyo de monitores comunitarios.

Dicho registro, apuntó la nota, se dio en una zona en la que se tienen extensos parches de bosque continuo con «poca perturbación antropogénica, y se localiza en un corredor para los felinos», que permite conectar las poblaciones del Centro con las del Este de México.

La Conanp indicó que la presencia del jaguar se sumó a la lista de especies prioritarias para la conservación que habitan en la citada Reserva, como la guacamaya verde, el ajolote serrano, el águila real, el oso negro y la serpiente de cascabel.

La institución señaló que con la presencia del jaguar se completó el sexteto de felinos presentes en México: ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus wiedii), jaguar (Panthera onca), jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), lince (Lynx rufus) y puma (Puma concolor) observados en esta ANP.

De acuerdo con la Conanp, esos felinos (ocelote, tigrillo, jaguar, jaguarundi, lince y puma) son depredadores fundamentales para el equilibrio ecológico de los ecosistemas; regulan las poblaciones de herbívoros evitando el sobrepastoreo, manteniendo la biodiversidad, la salud de los bosques y facilitando servicios ambientales vitales.

Precisó que la Reserva se ubica al noreste del estado y barca parte de los municipios de Atarjea, Santa Catarina, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú, y su extensión de 236.882 hectáreas comprende el 8,92 % del territorio total del estado.

Sus rasgos fisiográficos, clima, suelo, vegetación y ubicación, permiten que en el ANP se desarrolle un mosaico biodiverso, conformado por 2.894 especies de hongos, flora y fauna; de las cuales 12 están en peligro de extinción, 39 amenazadas y 51 sujetas a protección especial.

La Conanp recordó que el hallazgo del felino se dio gracias al proyecto de investigación desarrollado, entre agosto de 2024 y mayo de 2025, por Juan Felipe Charre-Medellín y colaboradores, el cual contó con financiamiento del Grupo Toyota y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) de México.

(c) Agencia EFE