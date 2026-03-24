Rodolfo Delgado: «Hasta el momento, se han recibido 180 denuncias en contra de Gerson Orellana Ayala»

Por
Dennis Leiva
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El Fiscal General, Rodolfo Delgado, brindo una actualización sobre el caso de Credicash, en el cual confirmó que hasta la fecha las denuncias en contra de Gerson Orellana Ayala han llegado a sumar 180.

«Hasta el momento, se han recibido 180 denuncias en contra de Gerson Orellana Ayala, en las oficinas de la FGR a nivel nacional», mencionó Delgado.

Además, el funcionario indicó que de este caso las diligencias realizadas hasta el momento son:

  • $27,550,750.20 dólares incautados en efectivo
  • $11,023,972.49 dólares inmovilizado de cuentas bancarias
  • Monto total asegurado a la fecha: $38,574,722.69 dólares.
  • Alrededor de 18 mil contratos de mutuos, en los que puede haber uno o más acreedores
  • 47 inmuebles intervenidos
  • 175 vehículos.

«Queremos enviar un mensaje claro a las personas afectadas: La Fiscalía está trabajando para garantizar un proceso ordenado que permita determinar quiénes son las víctimas, cuánto dinero entregó cada persona y qué fondos pueden recuperarse», expreso el Fiscal General.

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