Rodolfo Delgado: «Hasta el momento, se han recibido 180 denuncias en contra de Gerson Orellana Ayala»

El Fiscal General, Rodolfo Delgado, brindo una actualización sobre el caso de Credicash, en el cual confirmó que hasta la fecha las denuncias en contra de Gerson Orellana Ayala han llegado a sumar 180.
«Hasta el momento, se han recibido 180 denuncias en contra de Gerson Orellana Ayala, en las oficinas de la FGR a nivel nacional», mencionó Delgado.
Además, el funcionario indicó que de este caso las diligencias realizadas hasta el momento son:
- $27,550,750.20 dólares incautados en efectivo
- $11,023,972.49 dólares inmovilizado de cuentas bancarias
- Monto total asegurado a la fecha: $38,574,722.69 dólares.
- Alrededor de 18 mil contratos de mutuos, en los que puede haber uno o más acreedores
- 47 inmuebles intervenidos
- 175 vehículos.
«Queremos enviar un mensaje claro a las personas afectadas: La Fiscalía está trabajando para garantizar un proceso ordenado que permita determinar quiénes son las víctimas, cuánto dinero entregó cada persona y qué fondos pueden recuperarse», expreso el Fiscal General.
#ConferenciaDePrensa | "Reiteramos a la población que es importante informarse únicamente por medios oficiales.— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 24, 2026
Continuaremos trabajando para esclarecer los hechos y aplicar todo el peso de la ley a los responsables.
La @FGR_SV reafirma su compromiso con la protección del… pic.twitter.com/YN2enycBWo