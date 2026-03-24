Rodolfo Delgado: «Hasta el momento, se han recibido 180 denuncias en contra de Gerson Orellana Ayala»

El Fiscal General, Rodolfo Delgado, brindo una actualización sobre el caso de Credicash, en el cual confirmó que hasta la fecha las denuncias en contra de Gerson Orellana Ayala han llegado a sumar 180.

«Hasta el momento, se han recibido 180 denuncias en contra de Gerson Orellana Ayala, en las oficinas de la FGR a nivel nacional», mencionó Delgado.

Además, el funcionario indicó que de este caso las diligencias realizadas hasta el momento son:

$27,550,750.20 dólares incautados en efectivo

$11,023,972.49 dólares inmovilizado de cuentas bancarias

Monto total asegurado a la fecha: $38,574,722.69 dólares.

Alrededor de 18 mil contratos de mutuos, en los que puede haber uno o más acreedores

47 inmuebles intervenidos

175 vehículos.

«Queremos enviar un mensaje claro a las personas afectadas: La Fiscalía está trabajando para garantizar un proceso ordenado que permita determinar quiénes son las víctimas, cuánto dinero entregó cada persona y qué fondos pueden recuperarse», expreso el Fiscal General.