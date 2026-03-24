Hernán “Bolillo” Gómez detalla preparación de la Selecta para la Concacaf Series

El técnico de la Selección de fútbol de El Salvador, Hernán Darío Gómez, brindó una conferencia de prensa en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, donde expuso los detalles de la preparación del combinado nacional de cara a la Concacaf Series.

El estratega confirmó que el equipo enfrentará a República Dominicana y Martinica durante la fecha FIFA del 26 al 29 de marzo, en partidos que se disputarán en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros.

Gómez destacó la importancia de estos encuentros como parte del proceso de preparación, señalando que los rivales cuentan con futbolistas que militan en ligas internacionales, lo que permitirá elevar el nivel competitivo de la Selecta.

Asimismo, explicó que el objetivo es que el equipo sume minutos de juego y logre mayor entendimiento dentro del campo, de cara a futuras competencias oficiales.

Tras su participación en la Concacaf Series, el combinado nacional continuará su preparación con un microciclo en abril y posteriormente afrontará la Liga de Naciones de la Concacaf, además del proceso clasificatorio hacia la Copa Oro.