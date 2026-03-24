Capturan a hombre acusado de lesionar a otro con envase de vidrio en Metapán

Un hombre de 25 años fue capturado en el distrito de Metapán, en Santa Ana Norte, tras ser acusado de lesionar a otra persona durante una discusión.

El detenido fue identificado como José Manuel Barrientos Romero, quien presuntamente agredió a la víctima con un envase de vidrio en la frente mientras ambos ingerían bebidas alcohólicas.

El hecho ocurrió en el cantón San Miguel Ingenio, donde posteriormente fue ubicado por las autoridades sobre la calle principal del sector.

De acuerdo con el informe oficial, será remitido por el delito de lesiones.