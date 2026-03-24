Pronostican calor, nubosidad y lluvias aisladas para este martes en El Salvador

El ambiente caluroso continuará predominando este martes en El Salvador, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 37 grados Celsius.

Durante el día se espera cielo nublado, mientras que en horas de la noche y madrugada el clima tenderá a refrescar.

Además, se prevén lluvias aisladas en sectores de la zona norte y en la cadena volcánica del país.

El viento oscilará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales que podrían superar los 35 km/h, especialmente en zonas altas del occidente.