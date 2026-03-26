Entrenamiento de EE.UU. capacita a 26 nuevos elementos para la Fuerza Tarea Naval de Tridentes

Hoy, la Fuerza Tarea Naval de Tridentes (FTNT) celebró la graduación de 26 nuevos integrantes, quienes completaron exitosamente un riguroso curso de entrenamiento impartido por operadores de la Fuerza Especial Naval de la Armada de Los Estados Unidos (U.S. Navy SEALs). Sra. Naomi Fellows, la Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, y Admiral René Francis Merino Monroy, el Ministro de Defensa de El Salvador presidieron la ceremonia.

Durante seis meses, los Navy SEALs capacitaron a los aspirantes en habilidades para poder incorporarse al grupo Tridente y trabajar para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas en altamar. De los 30 aspirantes iniciales, 26 superaron con éxito el exigente programa que requería esfuerzo físico, manejo de equipo y conocimiento en desarrollo de operativos. Además, mejoraron su capacidad para sobrevivir en el mar y responder a emergencias médicas, con el fin de reforzar su resiliencia.

“La relación entre los Tridentes y los Navy SEALs es una asociación basada en respeto mutuo, profesionalismo y un objetivo común: proteger a nuestras naciones y a nuestros ciudadanos. Esta graduación es un símbolo claro de esa asociación, pero también es una muestra de cómo Estados Unidos y El Salvador cumplen sus compromisos el uno con el otro”, declaró la Sra. Fellows durante la graduación.

A medida de los Estados Unidos conmemoran 250 años de independencia, esta cooperación refleja un compromiso compartido con la seguridad, la estabilidad y soluciones prácticas que generan resultados. La colaboración entre los Tridentes y los Navy SEALs nos une como socios en seguridad. Ejemplo de ello es la reciente incautación de 6.6 toneladas métricas de cocaína por parte de los Tridentes el 15 de febrero, logro que este tipo de entrenamiento especializado permitirá replicar y superar en el futuro