La joven Noelia recibe la eutanasia en España tras dura batalla legal y revuelo mediático

Madrid, 24 mar (EFE).- Noelia, la joven española con paraplejia que ha pasado los últimos meses de su vida luchando judicialmente contra su padre que la quería mantener con vida contra su voluntad, ha recibido la eutanasia este jueves, en medio de una gran expectación mediática que ha encendido la polémica y ha desatado bulos en redes.

A los 25 años, Noelia ha muerto en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde estaba ingresada, según informó hoy la entidad Abogados Cristianos, que ha representado al padre de Noelia Castillo en sus recursos ante la Justicia.

La batalla judicial entre padre e hija

El caso de Noelia empezó a ser conocido por la opinión pública española el 2 de agosto de 2024, día que había sido programada su eutanasia, tras haber recibido el aval del organismo público que vela para se aplique correctamente el derecho a la muerte digna que recoge la legislación española.

En el último momento, un juez paralizó la muerte asistida, en respuesta a la demanda interpuesta por el padre de la joven, asesorado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos.

El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (norte de España), el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia.

Finalmente, casi dos años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó paralizar la eutanasia como había pedido su padre tras agotar todas las vías legales en España.

Revuelo mediático

En el tramo final de esta lucha judicial, la joven aceptó ser entrevistada por un conocido programa de televisión de la cadena española Antena 3.

En la entrevista aseguró que nunca había tenido la duda de parar el proceso porque «lo tenía muy claro desde el principio», a pesar de que su familia estuviera en contra de su decisión.

«Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija», explicó en uno de los fragmentos emitidos.

La entrevista fue el momento álgido de un revuelo mediático que provocó encendidos debates en los medios de comunicación y más de un bulo en redes.

En las últimas semanas se lanzaron afirmaciones sin base, como que «solo estaba deprimida» y no tenia ninguna enfermedad física insoportable, o que fue violada por inmigrantes.

En su entrevista ella narró una infancia y una juventud muy desgraciada, en la que había habido abusos, pero nunca habló de agresores extranjeros.

Respecto a su enfermedad, el expediente sanitario dictamina «paraplejia», fruto de un intento de suicidio en noviembre de 2022, que le dejó graves secuelas y pérdida de autonomía.

Los expertos concluyeron en su informe que sus secuelas eran «permanentes e irreversibles», alegaron «sufrimiento constante» y afirmaron que conservaba las facultades mentales para decidir sobre su propia vida, como finalmente ha hecho. EFE

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