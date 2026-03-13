Estudiantes de Centro Escolar Walter Thilo Deininger reciben su paquete escolar

Estudiantes de nueva matrícula del Centro Escolar Walter Thilo Deininger, ubicado en el distrito de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad Este, recibieron paquetes escolares como parte del apoyo brindado por el sistema público educativo.

Los paquetes incluyen uniformes, útiles escolares, calzado y dispositivos tecnológicos, herramientas que contribuirán al proceso de aprendizaje de los alumnos y representan un respaldo para las familias salvadoreñas.

La entrega de estos insumos generó entusiasmo entre los estudiantes, quienes recibieron con alegría los materiales que utilizarán durante el año escolar.

«La entrega de paquetes escolares en el Centro Escolar Walter Thilo Deininger llena de entusiasmo a los estudiantes de nueva matrícula. Los niños reciben con emoción sus uniformes, útiles, calzado y dispositivos tecnológicos, que impulsan su aprendizaje», dijo la Secretaría de Prensa.