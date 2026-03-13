Realizan operativo para desarticular una estructura de narcotraficantes

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó durante la madrugada un operativo para desarticular una estructura de narcotraficantes que movilizaba droga desde Guatemala hacia El Salvador.

Según las investigaciones, los integrantes de esta organización criminal introducían marihuana, cocaína y cristal al país. La droga era trasladada a través de lanchas o vehículos y posteriormente distribuida en distintas zonas de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, así como en el departamento de Sonsonate.

Durante el procedimiento, las autoridades realizaron nueve registros en diferentes puntos, donde incautaron evidencia e información que fortalecerá las investigaciones del caso.

Los detenidos fueron identificados como:

Miguel Ángel Soriano Olla

Verónica del Carmen Ramos García

Damián Rafael Menjívar Ramírez

Marlon Osmaro Olivo Purquir

Juan Carlos Urquilla Cortéz

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados serán procesados por delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas.