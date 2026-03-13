Capturan a hombre con droga y más de $6,000 en efectivo en Soyapango

En coordinación con Inteligencia Policial, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Nilson Manuel López Morales, de 41 años de edad, en una gasolinera de Soyapango, en San Salvador Este.
Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron dos botes de vidrio y una bolsa con marihuana, cinco bolsas con cocaína, trece bolsas con piedras de crack y dos bolsas adicionales con piedra.
Además, decomisaron tres básculas, $6,080 en efectivo, un vehículo y un teléfono celular.
Según la Policía, López Morales será remitido por el delito de tráfico ilícito con fines de lucro.