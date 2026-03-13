Claro y Samsung presentan la nueva Serie Galaxy S26: innovación sin límites con la mejor conectividad 

La innovación móvil da un paso adelante con la llegada de la nueva Serie Samsung Galaxy S26 de la mano de Claro y Samsung.

Ahora los amantes de la tecnología encuentran en todas las Tiendas Claro, distribuidores y Puntos de Venta autorizados del país, los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, diseñados para transformar la experiencia móvil a través de inteligencia artificial avanzada, rendimiento superior y conectividad de última generación.

A partir de este mes, los salvadoreños podrán adquirir estos modelos con los Planes Pospago 360° de Claro y disfrutar todo su potencial con el respaldo de la Red móvil más rápida de El Salvador. Esto se traduce en descargas más rápidas, streaming en alta definición sin interrupciones, gaming en línea con menor latencia y una experiencia de productividad fluida y sin límites, desde cualquier lugar del país.

Esta nueva Serie de Samsung viene cargada de grandes atributos como el diseño compacto con alto rendimiento del Galaxy S26, que además tiene un procesador de nueva generación optimizado con IA, cámara avanzada con mejoras en fotografía nocturna y retrato inteligente.

El Galaxy S26+ eleva la experiencia con beneficios pensados para usuarios multitarea. Cuenta con una pantalla más amplia para consumo de contenido y productividad, así como una experiencia inmersiva en videollamadas y entretenimiento en alta resolución.

Por su parte, el Galaxy S26 Ultra lidera la serie con características de nivel profesional, ya que tiene un sistema de cámaras de última generación con zoom avanzado y fotografía asistida por IA, herramientas de edición inteligente directamente desde el dispositivo.

Todos los modelos tienen un máximo rendimiento para creación de contenido, productividad avanzada, batería de alto desempeño y almacenamiento ampliado lo que brinda una experiencia premium para quienes buscan lo mejor en tecnología móvil.

“En Claro trabajamos constantemente para ofrecer a nuestros clientes lo último en innovación tecnológica. La llegada de la nueva Serie Samsung Galaxy S26 reafirma nuestro compromiso de brindar dispositivos de vanguardia respaldados por la red más robusta del país, permitiendo a nuestros usuarios vivir una experiencia de conectividad superior”, expresó Álvaro Chutin, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.

Además, la compañía fortalece su propuesta de valor a través de Claro Empresas, segmento que impulsa la digitalización del sector corporativo con soluciones integrales en conectividad, nube, ciberseguridad y colaboración.

La incorporación de la nueva Serie Galaxy S26 al portafolio empresarial permite a las organizaciones potenciar la productividad móvil y optimizar sus operaciones con dispositivos de alto desempeño y el respaldo de una infraestructura confiable. “En Claro Empresas acompañamos a las compañías salvadoreñas en su proceso de transformación digital, brindándoles tecnología de clase mundial y soluciones adaptadas a sus necesidades para que puedan ser más ágiles, eficientes y competitivas”, destacó Carlos Doratt, Gerente de Mercados Corporativos de Claro El Salvador.

Por su parte, Dante Obermann, Gerente Comercial de Samsung El Salvador, dijo que “la Serie Galaxy S26 representa un nuevo estándar en innovación móvil. Hemos integrado inteligencia artificial avanzada, mejoras significativas en cámara y rendimiento, y una experiencia de usuario más intuitiva, para que cada persona pueda crear, trabajar y conectarse sin límites”.

Con este lanzamiento, Claro y Samsung reafirman su compromiso de impulsar la transformación digital en El Salvador, acercando tecnología de última generación y conectividad de alto nivel a más salvadoreños.

Para más información los clientes pueden visitar www.claro.com.sv, comunicarse por WhatsApp al 6060-5555, marcar gratis *85 desde un móvil Claro o seguir las redes sociales oficiales de Claro El Salvador.