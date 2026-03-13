Accidente en Blvd Los Próceres deja dos personas lesionadas y una persona muerta

Cuerpo de Bomberos informó que una persona falleció y otras dos resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este día en el bulevar Los Próceres y avenida Albert Einstein, en San Salvador.

En el percance estuvieron involucrados un vehículo de carga pesada y un pick-up, según informaron los equipos de emergencia que atendieron la escena.

De acuerdo con el reporte, los rescatistas utilizaron equipo hidráulico para liberar a las personas que quedaron atrapadas dentro del vehículo.

Además, realizaron una evaluación de riesgos y verificaron posibles focos de ignición para descartar el inicio de un incendio en el lugar del accidente.