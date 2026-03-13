Entregan nuevo Proyecto Habitacional Nicaragua

Con el objetivo de beneficiar a familias que durante décadas vivieron en condiciones de riesgo en las comunidades Nicaragua 2, Nicaragua 3 y Minerva la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó el nuevo Proyecto Habitacional Nicaragua.

“Todas las familias que están aquí han trabajado por su vivienda, han puesto ese esfuerzo en la construcción de este proyecto. Además, van a pagar una cuota entre $50 y $150 del monto que se ha invertido», dijo la titular de Vivienda.

La funcionario manifestó que 80 familias pasan a vivir en sus apartamentos del proyecto, quienes por décadas no tuvieron una oportunidad de tener un proyecto como este y vivían en zonas de alto riesgo en las comunidades Nicaragua 2 y 3, y Minerva.

«Quiero decirles que el 79 % de los beneficiados son mujeres», mencionó la Ministra de Vivienda.