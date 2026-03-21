Grupo Firme volverá a encender el escenario salvadoreño

La banda mexicana volverá a encender el estadio Cuscatlán. Grupo Firme regresa con «La Ultima Peda Tour» al país luego de 3 años para poner a cantar y bailar a los amantes de la música regional mexicana

Éxitos musicales como «Ya Supérame», «El Tóxico», «En Tu Perra Vida» y «El Amor No Fue Pa’ Mí», van a sonar a todo volumen en el territorio salvadoreño este 21 de marzo.

Para este concierto la productora a puesto varias recomendaciones antes de comenzar el concierto para que el ambiente antes del gran show pueda ser ordenado y ameno para todas las personas que asistirán.

Entre las recomendaciones se encuentran: