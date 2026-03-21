El Salvador consigue victoria en su debut del Preclasificatorio Centroamericano FIBA

El Salvador inició con pie derecho el Preclasificatorio Centroamericano rumbo a la FIBA AmeriCup 2029 al imponerse con victoria de 92-60 sobre Guatemala en la jornada 1, disputada en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.

El primer período fue el más parejo, con un empate 19-19, en el que Guatemala logró plantarse ante el equipo nacional.

A partir del segundo cuarto, El Salvador tomó el control del partido. Se impuso 25-13 en ese tramo, luego dominó el tercer período 24-15 y cerró el encuentro con un 24-13 en el último cuarto para sellar el marcador final.

El combinado nacional celebró su debut ante su afición con una actuación sólida. Marcos Menjívar lideró el aporte ofensivo con 19 puntos, mientras que Montavious Marc firmó un doble-doble con 14 unidades y 12 rebotes. El capitán, Brayan García, también sumó con 11 puntos.

El encuentro marcó además el debut en selección mayor de Erick Rojas, Diego Rivera, Diego Minero, Erick Rodríguez y Andrés Figueroa, quien aportó 10 unidades.

La actividad continuará este sábado con la jornada 2: Guatemala enfrentará a Costa Rica a las 4:00 p.m., mientras que El Salvador jugará ante Honduras a las 6:30 p.m.

Las entradas para el Preclasificatorio pueden conseguirlas en FunCapital a $5 más servicio de boletería.